Canadá expulsa principais diplomatas da Índia por relação com assassinato de líder sikh

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, disse que o governo havia solicitado à Índia que retirasse a imunidade diplomática de seis diplomatas para que as agências investigativas canadenses pudessem interrogá-los sobre as acusações de atividades criminosas. Mas como a Índia não cooperou, teve de expulsar os diplomatas.

(Reportagem de Krishn Kaushik, Sakshi Dayal em Nova Délhi e Promit Mukherjee e David Ljunggren em Ottawa)