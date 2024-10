Israel mata pelo menos 21 pessoas em ataque a cidade cristã no norte do Líbano

O ataque na cidade de Aitou, de maioria cristã, atingiu uma casa que havia sido alugada para famílias desabrigadas, disse à Reuters o prefeito da cidade, Joseph Trad. Além das mortes, oito pessoas ficaram feridas, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

Equipes de resgate no local do ataque vasculhavam pilhas de escombros nesta segunda-feira, onde veículos e árvores queimados podiam ser vistos espalhados pelo chão.

Israel ordenou que moradores de 25 vilarejos no sul do Líbano se retirassem e fossem para áreas ao norte do rio Awali, que corre cerca de 60 km ao norte da fronteira israelense.

Em visita a uma base militar no centro de Israel, onde quatro soldados foram mortos no domingo por um ataque de drones do Hezbollah, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel vai continuar os ataques ao movimento apoiado pelo Irã "sem piedade, em todos os lugares do Líbano -- incluindo Beirute".

No posto de fronteira de Masnaa, com a Síria, o casal Jalal Ferhat e Amal Tefayeli e seus cinco filhos estavam entre os que descarregavam seus pertences dos ônibus, na esperança de deixar o Líbano.

"Há ataques em nossa vizinhança e destruição, e eles (forças israelenses) atingiram perto da minha casa", disse Ferhat, 40 anos, de Baalbek, um reduto do Hezbollah no leste do Líbano. "Tenho filhos, não dá para ficar onde estamos".