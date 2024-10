Netanyahu reitera pedido para que a Unifil deixe zonas de combate no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou na segunda-feira as acusações de que tropas israelenses haviam deliberadamente atacado as forças de paz da Unifil no Líbano como "completamente falsas" e repetiu o pedido para que elas sejam retiradas das zonas de combate.

Ele disse que os militares fizeram o máximo para evitar ferir a equipe da Unifil, enquanto atacavam os combatentes do Hezbollah.

"Mas a melhor maneira de garantir a segurança do pessoal da Unifil é que a Unifil atenda à solicitação de Israel e saia temporariamente do caminho do perigo."