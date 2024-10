Autoridades da Geórgia têm o dever de certificar eleição, decide juiz

Por Luc Cohen

(Reuters) - Um juiz da Geórgia decidiu que as autoridades eleitorais locais precisam certificar os resultados da eleição, em uma vitória para os democratas, preocupados com a possibilidade de aliados do candidato republicano à presidência Donald Trump semearem o caos atrasando a contagem dos votos após a eleição de 5 de novembro.

Em uma decisão de 14 de outubro, o juiz Robert McBurney, do Tribunal Superior do Condado de Fulton, em Atlanta, negou pedido de uma integrante republicana do conselho eleitoral do condado solicitando que fosse declarada sua liberdade para recusar a certificação dos resultados caso haja preocupações em relação ao processo.