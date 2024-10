Índia e Canadá descartam impacto comercial de confronto diplomático

O comércio bilateral entre a Índia e o Canadá somou 8,4 bilhões de dólares no final do último ano fiscal em 31 de março, um aumento marginal em relação ao ano anterior, de acordo com o ministério do comércio da Índia.

"Não estamos imediatamente preocupados com os laços comerciais. Nosso comércio bilateral com o Canadá não é muito grande", disse uma fonte indiana a repórteres, falando sob condição de anonimato.

O Canadá exporta principalmente minerais, leguminosas, potássio, produtos químicos industriais e pedras preciosas para a Índia, e importa bens como produtos farmacêuticos, produtos marinhos, equipamentos elétricos e eletrônicos, pérolas e pedras preciosas.

"Quero tranquilizar nossa comunidade empresarial de que nosso governo continua totalmente comprometido em apoiar os laços comerciais bem estabelecidos entre o Canadá e a Índia", disse a ministra do Comércio canadense, Mary Ng, em um comunicado.

"Trabalharemos em estreita colaboração com todas as empresas canadenses envolvidas com a Índia para garantir que essas importantes conexões econômicas permaneçam fortes."

(Reportagem de Shivangi Acharya, em Nova Délhi, e Promit Mukherjee, in Ottawa)