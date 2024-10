Ex-vocalista do One Direction Liam Payne é encontrado morto em Buenos Aires, segundo mídia local

(Reuters) - O ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, morreu do lado de fora de um hotel na capital argentina, Buenos Aires, informou a mídia local nesta quarta-feira, dizendo que o músico britânico de 31 anos foi encontrado morto depois de cair do terceiro andar do hotel.

Citando autoridades, os principais jornais locais La Nacion e Clarin informaram que a polícia foi chamada ao hotel no bairro de Palermo, respondendo a uma chamada de emergência que citava "um homem agressivo que poderia estar sob os efeitos de drogas e álcool"

Mais tarde, funcionários da ambulância confirmaram a morte do cantor, que foi encontrado em um pátio interno do hotel, de acordo com as notícias.