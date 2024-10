Grande incêndio é extinto em terminal de petróleo na Venezuela

Grandes bolas de fogo que deixavam um rastro de fumaça preta e vapor em altas temperaturas resultaram em um total de 24 funcionários e vizinhos com ferimentos leves. Duas explosões e a alta temperatura afetaram a estrutura do tanque, de acordo com vídeos vistos pela Reuters.

O fogo foi controlado nesta quarta-feira após mais de 24 horas de combate, disseram os bombeiros e o ministério do Interior, deixando a área repleta de fuligem preta e com grandes piscinas de espuma de combate a incêndio.

"Foi declarado completamente apagado”, disse à Reuters o chefe dos bombeiros de Cabimas, Mufid Houmeidan, acrescentando que sua equipe segue esfriando o tanque com água.

A PDVSA confirmou o incidente nesta quarta no tanque de petróleo cru 75012 e disse que os bombeiros impediram que o fogo chegasse aos outros depósitos. O terminal vizinho de exportação de petróleo de Bajo Grande não foi afetado.

Incêndios e quedas de energia são frequentes na infraestrutura deteriorada da PDVSA, muitas vezes causando interrupções nas operações.

(Reportagem de Mariela Nava, Mircely Guanipa e Deisy Buitrago)