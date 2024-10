Conselho de Segurança da ONU renova sanções ao Haiti e amplia embargo de armas

O Conselho de Segurança da ONU renovou, nesta sexta-feira (18), por mais um ano, as sanções a alguns dos principais atores da violência no Haiti, incluindo a proibição de viagens e o congelamento de ativos, além de ampliar o alcance do embargo de armas.

Os 15 membros do Conselho aprovaram por unanimidade esta nova resolução, apresentada pelo Equador e pelos Estados Unidos, que visa contribuir para conter a violência desenfreada das gangues e restabelecer a segurança nesta nação caribenha, devastada pela crise.

O Haiti enfrenta uma crise humanitária sem precedentes, que piorou em fevereiro, quando várias gangues criminosas se uniram para derrubar o governo do impopular ex-primeiro-ministro Ariel Henry.