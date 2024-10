Putin diz que Rússia está preparada para continuar lutando na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que não está claro quando a Rússia prevalecerá contra a Ucrânia na guerra entre os países vizinhos, mas apontou que as forças de Moscou estão preparadas para continuar lutando até conquistarem a vitória.

Putin afirmou que as tropas russas estão ficando mais avançadas tecnologicamente no que ele classificou como uma guerra entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmando que a aliança militar estaria participando através de tropas ucranianas.

(Por Vladimir Soldatkin)