Elon Musk promete US$1 mi por dia a signatário de sua petição

Por Jarrett Renshaw

HARRISBURG, EUA (Reuters) - O bilionário Elon Musk prometeu, no sábado, dar 1 milhão de dólares por dia até a eleição de novembro a uma das pessoas que assinarem sua petição online apoiando a Constituição dos Estados Unidos.

E ele não perdeu tempo, dando um cheque de 1 milhão de dólares a um participante de seu evento na Pensilvânia, com o objetivo de reunir apoiadores em torno do republicano Donald Trump. O ganhador foi um homem chamado John Dreher, de acordo com a organização do evento.