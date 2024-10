Padre indígena que denunciava violência do narcotráfico é assassinado no México

O padre e renomado defensor dos direitos humanos Marcelo Pérez foi morto a tiros neste domingo (20) na cidade de San Cristóbal de las Casas, no estado mexicano de Chiapas (sudeste), informaram as autoridades locais. Depois de celebrar a missa e a caminho de sua paróquia, "dois homens em uma motocicleta atiraram em seu veículo", dentro do qual "o corpo sem vida do padre" foi deixado, disse a promotoria local em um comunicado.

O padre Marcelo Pérez vinha denunciando a crescente violência ligada ao tráfico de drogas em Chiapas, devido à rivalidade entre os cartéis Jalisco Nova Geração e Sinaloa, as duas maiores facções criminosas do México.

O bispo da diocese de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, lamentou em uma mensagem o assassinato de Pérez, de origem indígena e nascido na cidade de San Andrés Larráinzar, em Chiapas. O prelado disse que a Igreja continuará a buscar "paz com verdade e justiça" e anunciou que o funeral do padre será realizado em sua paróquia.