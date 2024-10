Exército sudanês relata primeira deserção de um comandante sênior da RSF

(Reuters) - O exército do Sudão afirmou neste domingo que um comandante de seu inimigo, as Forças de Apoio Rápido (RSF), desertou com algumas de suas tropas, no que seria a primeira ação desse tipo por uma figura sênior desde que os lados começaram a lutar há mais de 18 meses.

Não houve comentários imediatos da RSF, que assumiu o controle de grandes partes do país em um conflito com os militares, que a ONU diz ter causado uma das piores crises humanitárias do mundo.

Apoiadores do exército postaram fotos online supostamente mostrando Abuagla Keikal - um ex-oficial do exército que se tornou o principal comandante da RSF no estado de El Gezira, no sudeste - depois de desertar.