Dois mortos no México após chuvas provocadas por tempestade Nadine

De acordo com um relatório da Proteção Civil local.

Danos em vias e imóveis. Também foram registrados danos a estradas, a casas e a várias instalações nesse estado, caracterizado por uma geografia montanhosa e vários rios que são afetados em caso de chuvas fortes.

Nadine se formou como uma tempestade tropical no sábado, antes de atingir a costa central de Belize e depois a fronteira entre a Guatemala e o México. Os remanescentes da tempestade estavam sobre o sudeste do México na manhã deste domingo, com ventos sustentados de 45 km/h, de acordo com um relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA.

A previsão é de que o sistema se reorganize em uma depressão tropical até o meio da semana no Pacífico. Na atual temporada de furacões, o México, com seus extensos litorais do Pacífico e do Atlântico, sofreu os efeitos de pelo menos quatro fenômenos meteorológicos.

O ciclone John, que atingiu a costa duas vezes no Pacífico, foi o mais devastador, matando pelo menos 16 pessoas no estado de Guerrero, no sul do país, e causando grandes danos materiais ao resort de praia de Acapulco, que foi destruído pelo poderoso furacão Otis há um ano.