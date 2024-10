Militares israelenses dizem que atingirão alvos conectados a braço financeiro do Hezbollah no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - Israel realizará ataques direcionados a locais pertencentes ao braço financeiro do Hezbollah no Líbano nas próximas horas e os moradores libaneses devem esvaziar as áreas próximas a essas instalações, disse um porta-voz militar israelense neste domingo.

"Atacaremos vários alvos nas próximas horas", disse o porta-voz Daniel Hagari em uma coletiva de imprensa.

"Nas próximas horas, emitiremos um aviso de retirada aos moradores libaneses em Beirute e outros locais para esvaziarem os locais que são usados para financiar as atividades terroristas do Hezbollah."