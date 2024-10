Sem Lula, China e Rússia pressionarão por entrada da Venezuela no Brics

A ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do Brics coloca um desafio para a delegação brasileira no evento em Kasan, na Rússia: como garantir que, mesmo sem seu líder que por anos costurou relações com os demais presidentes, o Brasil consiga manter sua influência no destino do bloco.

O Itamaraty recebeu instruções para vetar a adesão da Venezuela ao grupo de membros associados do Brics, que será criado durante a reunião do bloco em Kasan.

O principal motivo é o fato de o governo brasileiro não reconhecer o governo de Nicolás Maduro. No entanto, os próprios diplomatas brasileiros admitem que essa decisão estará sujeita a intensa negociação política dentro do bloco. A recente visita de Celso Amorim, assessor de Lula, na China, também é considerada como potencialmente decisiva na definição do futuro do Brics.