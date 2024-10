ONU esconde 'Guerra e Paz' de Portinari, e filho planeja tour pelo mundo

Foram necessários mais de 50 anos para que a ONU fizesse um reconhecimento público da dimensão da doação brasileira. Depois de as telas terem sido restauradas no Brasil e devolvidas para a ONU, o então secretário-geral da entidade, Ban Ki-moon, qualificou "Guerra e Paz" como "mais do que magníficas obras de arte".

"Elas são o chamado de Portinari para a ação. Graças a ele, todos os líderes que entram nas Nações Unidas veem o terrível preço da guerra e o sonho universal pela paz", disse.

Montagem do painel "Guerra", da obra "Guerra e Paz", em duas telas de Portinari, no Teatro Municipal do Rio, em 2010 Imagem: Rafael Andrade - 15.dez.10/Folhapress

Ban contou como "o próprio Portinari foi advertido por seus médicos a parar de trabalhar nos murais porque estava ficando doente por causa da tinta de chumbo. Mas ele se recusou. Ele literalmente deu sua vida para terminar essas obras-primas. Ele nunca viveu para vê-las instaladas", lamentou.

Mas nem sempre as telas foram marcadas por invisibilidade. Antes de deixar o Brasil, em 1956, as obras foram expostas no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. João, na época com 17 anos, se lembra de tudo. Inclusive do impacto de uma crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre o que havia visto.

"Se tais pinturas não se gravarem por toda a vida na tela interior, é que não mereceríamos tê-las visto. Usando a linguagem da obra de arte, que é uma alegria perfeita mesmo quando nos expõe o pranto e a solidão mortuária, Portinari nos diz : Olha, vê bem, penetra o fundo destas imagens, e escolhe", escreveu.