Chefe do Pentágono visita Ucrânia em demonstração de apoio antes das eleições nos EUA

Por Phil Stewart

KIEV (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou 400 milhões de dólares em novas armas para a Ucrânia na segunda-feira, durante uma visita a Kiev, apenas duas semanas antes da eleição presidencial dos EUA, que está lançando incertezas sobre o futuro do apoio ocidental.

A viagem de Austin, sua quarta e provavelmente última visita como chefe do Pentágono do presidente norte-americano, Joe Biden, deve se concentrar nos esforços dos EUA para ajudar Kiev a reforçar suas defesas enquanto as forças russas ganham terreno no leste da Ucrânia.