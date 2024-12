'Neurologicamente perfeito', Lula deve ter alta semana que vem, diz médico

Os médicos descartam a possibilidade de o hematoma migrar para outra parte do cérebro. "O presidente teve uma dor de cabeça, quando ele se sentiu mal ele comunicou os médicos", afirmou Germoglio. "Claro que qualquer sinal de alerta a equipe médica tem que ser comunicada."

Lula não teve qualquer sangramento entre os procedimentos realizados na terça-feira e o de hoje. "Foi feito tudo o que tinha que ser feito", completou Kalil.

Intervenção durou menos de uma hora. Trata-se de uma complementação cirúrgica, realizada em uma sala de cateterismo, e não em centro cirúrgico (não é considerada uma técnica cirúrgica).

Presidente também teve um episódio de gripe. "[Ele] Teve um episódio de febre, exames compatíveis com um quadro viral. Mas os exames já se normalizaram. Pode ser sido uma concomitância de fatores que precipitaram o quadro inflamatório. Não conseguimos identificar o vírus", afirmou Germoglio.

Lula resiste em pedir licença. Pessoas próximas disseram ao UOL que acham muito difícil que o presidente peça algum tipo de afastamento durante a internação. O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), tem cumprido agendas no lugar de Lula, e os ministros têm atuado nas negociações com o Congresso, especialmente em relação ao pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A previsão é que Lula volte a Brasília na semana que vem.

A informação do novo procedimento aumentou as especulações sobre a saúde do presidente ontem. O médico de Lula, entretanto, afirmou que o protocolo já estava previsto —apesar de também ter dito, em coletiva de imprensa, que a decisão foi tomada pela equipe médica apenas nesta quarta (11). Kalil disse que o presidente e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, "fizeram questão" de antecipar o aviso à imprensa sobre a realização do procedimento.