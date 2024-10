Cinco do Central Park processam Trump por difamação por conta de declarações no debate

Por Mike Scarcella

(Reuters) - Os cinco adolescentes negros e hispânicos que foram condenados erroneamente pelo estupro de uma mulher que praticava corrida no Central Park em 1989 processaram Donald Trump por difamação nesta segunda-feira por conta das declarações do ex-presidente no debate do mês passado.

Conhecidos como os Cinco de Central Park, os réus passaram entre cinco e 13 anos na prisão antes de serem inocentados em 2002, com base em novas provas de DNA e na confissão de outra pessoa.