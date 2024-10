Índia e China chegam a acordo para resolverem conflitos na fronteira, diz chanceler indiano

As autoridades de Pequim não comentaram o assunto.

Autoridades em Nova Délhi disseram que o pacto abre caminho para uma provável reunião bilateral entre Modi e Xi à margem da cúpula do Brics, que seria a primeira desde 2020.

O progresso lento durante as discussões nos últimos quatro anos para pôr fim ao impasse prejudicou os laços comerciais entre as duas grandes economias, com Nova Délhi reforçando a atenção sobre investimentos de empresas chinesas e interrompendo grandes projetos.

Questionado sobre o impacto do acordo desta segunda-feira sobre o comércio e os investimentos da China, Jaishankar disse: "Isso acabou de acontecer. Haverá reuniões para ver quais serão as próximas etapas. Eu não me precipitaria."