Agressores matam 4 pessoas e ferem 14 em instalação de aviação estatal turca

"Dois terroristas foram neutralizados no ataque terrorista às instalações da Tusas Ankara Kahramankazan", afirmou Yerlikaya.

O presidente turco, Tayyip Erdogan, ao lado do presidente russo Vladimir Putin em uma conferência do Brics na cidade russa de Kazan, condenou o ataque e recebeu as condolências de Putin. Otan, Estados Unidos e União Europeia também condenaram o ataque.

A causa da explosão e os autores do ataque não foram esclarecidos. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade. Os promotores iniciaram uma investigação, informou a agência estatal Anadolu.

De acordo com relatos da mídia, houve um ataque suicida com reféns dentro do prédio, embora as autoridades não tenham confirmado isso.

Testemunhas disseram à Reuters que os funcionários que estavam dentro do prédio foram levados pelas autoridades para abrigos e ninguém teve permissão para sair por algumas horas. Elas disseram que as explosões que ouviram podem ter ocorrido em diferentes saídas, quando os funcionários estavam saindo do trabalho.

Mais tarde, testemunhas disseram que a retirada dos funcionários do campus da Tusas havia começado e os ônibus foram autorizados a sair, pois a operação havia terminado.