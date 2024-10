Departamento de Justiça dos EUA alerta super PAC de Musk sobre sorteios de 1 milhão de dólares, segundo a CNN

Musk, que declarou apoio ao candidato presidencial republicano, Donald Trump, anunciou no sábado em discurso para uma multidão na Pensilvânia que iria sortear 1 milhão de dólares por dia até o Dia da Eleição entre as pessoas que assinassem sua petição online de apoio à Constituição dos EUA.

Ele entregou cheques de 1 milhão de dólares para duas pessoas no fim de semana – um para um homem em Harrisburg no sábado e outro para uma mulher em Pittsburgh no domingo.

Musk, apontado pela Forbes como a pessoa mais rica do mundo, já doou pelo menos 75 milhões de dólares ao America PAC, de acordo com documentos federais, tornando o grupo uma parte fundamental da tentativa de Trump de voltar à Casa Branca.

(Reportagem de Jasper Ward e Alexandra Ulmer)