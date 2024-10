Xi Jinping diz que cessar-fogo em Gaza é fundamental para diminuir tensões regionais, reporta Xinhua

(Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, disse durante a cúpula do Brics que um cessar-fogo e o fim da guerra em Gaza são fundamentais para diminuir as tensões regionais, reportou a imprensa estatal chinesa nesta quarta-feira.

Os comentários de Xi foram feitos durante as reuniões com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, na cúpula do Brics na Rússia, segundo a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

As declarações acontecem no momento em que várias nações ao redor do mundo pedem por um cessar-fogo em Gaza, com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pressionando na quarta-feira por uma interrupção dos combates em Gaza e uma solução diplomática para o conflito no Líbano.