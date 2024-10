Morte de imigrante negro por policial em Portugal causa revolta; veja

A morte de um imigrante negro de Cabo Verde, na segunda-feira (21), baleado por um agente da polícia de Portugal por, supostamente, resistir à prisão e tentar agredir os agentes com uma faca, gerou onda de revolta em Lisboa.

O que aconteceu

A vítima, identificada como Odair Moniz, 43, morava com a família no bairro do Zambujal, em Amadora, uma região pobre localizada em Lisboa. Ele foi morto com dois tiros por policiais que alegam ter agido em legítima defesa, após o cabo-verdiano, supostamente, ter resistido à ordem de prisão contra ele e por atacar os agentes com uma faca. As informações são da imprensa de Portugal.

Odair deixou a esposa e dois filhos. Ele era natural de Cabo Verde, uma ex-colônia de Portugal, para onde se mudou. Moniz trabalhava em um café e era funcionário de um restaurante em Lisboa. Conforme a polícia portuguesa, ele já tinha passagens pela Justiça por tráficos de drogas, mas familiares afirmam que ele não teria mais envolvimento com o crime e realizava trabalhos comunitários.