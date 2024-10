Cuba mantém escolas fechadas e trabalhadores em casa por queda de energia e furacão

HAVANA (Reuters) - Cuba disse nesta quarta-feira que vai manter as escolas fechadas e os trabalhadores não essenciais em suas casas até o domingo enquanto a ilha, que enfrenta diversas crises, sofre para se recuperar do colapso da sua rede elétrica na última sexta-feira e do furacão Óscar nesta semana.

A província mais oriental da ilha, Guantánamo, foi particularmente atingida pelo furacão Óscar, que chegou ao solo como um furacão de categoria um, despejando mais de 38 centímetros de chuva em algumas áreas. O ciclone foi rebaixado para tempestade tropical antes de desviar para o norte em direção às Bahamas, no início desta semana.

Combinada com um colapso quase sem precedentes na rede elétrica na sexta-feira, a tempestade criou um cenário de pesadelo em um país que já enfrenta uma escassez dramática de alimentos, combustível e medicamentos.