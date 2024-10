Ataque israelense mata soldados libaneses; França mobiliza apoio ao Exército do Líbano

"A tempestade que estamos testemunhando atualmente é diferente de qualquer outra, porque carrega as sementes da destruição total, não apenas para o nosso país, mas para todos os valores humanos", declarou Mikati.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse ao seu colega israelense na quarta-feira que Washington está preocupado com os ataques contra as Forças Armadas libanesas, ao mesmo tempo em que pediu a Israel que tome medidas para garantir a segurança do Exército libanês e da missão de manutenção da paz da ONU no Líbano, informou o Pentágono.

Israel lançou sua ofensiva no Líbano com o objetivo declarado de garantir o retorno para casa de dezenas de milhares de israelenses que deixaram suas casas no norte de Israel devido a um ano de disparos de foguetes entre fronteiras pelo Hezbollah.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que esteve em uma turnê regional para pressionar pelo fim dos combates em Gaza e no Líbano, não compareceu à reunião de Paris.

Mais de 42.000 pessoas foram mortas em Gaza pela ofensiva israelense que devastou o território, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza. Ela foi desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas e resultou no sequestro de outras 250, segundo Israel.