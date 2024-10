No Texas, batalha pelo voto latino ocupa as ruas e os tribunais

Enquanto a vice-presidente democrata Kamala Harris e o magnata disputarão a presidência em 5 de novembro, a americana de 46 anos aspira ser a primeira representante latina do 80º distrito do Texas, uma jurisdição no sul dos Estados Unidos onde mais de 83% dos quase 200.000 habitantes são hispânicos, e que inclui algumas áreas da fronteira com o México.

Mas o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, envolveu-a em uma investigação iniciada em 2022 por supostamente violar uma questionada lei eleitoral do Texas promulgada pelo governador Greg Abbott em 2021.

- Confiscos -

Em agosto, a polícia invadiu sua casa, para confiscar seu celular, e as residências de alguns de seus colaboradores e de outros investigados, incluindo membros da LULAC, a organização civil hispânica mais antiga dos EUA.

Paxton, que apoia o adversário republicano de Castellano, disse ter evidências suficientes contra a candidata e estar "empenhado em proteger a integridade do voto", embora não tenha apresentado mais detalhes.

A lei do Texas sanciona quem, sem autorização, ajudar no preenchimento ou transporte de cédulas aos cidadãos que votam pelo correio sob a presunção de fraude, ou "vote harvesting" (colheita de votos).