Indígenas maleku tentam preservar sua cultura em polo turístico da Costa Rica

Lilidia Quirós ensina a suas duas filhas a se orgulharem de serem indígenas maleku, uma pequena comunidade que busca preservar as suas tradições no norte da Costa Rica, onde competem com o turismo de aventura para atrair visitantes.

Vestida com seu traje ancestral feito de camadas de casca e fibra da árvore mastate, ela dança ao ritmo de tambores e outros instrumentos indígenas em sua casa rústica de folhas de palmeira. Suas filhas, de 4 e 13 anos, seguem seus passos.

"Eu explico para elas que não devem se envergonhar da cultura porque ela é um privilégio, apesar de sermos tão pequenos [poucos] ainda mantemos nosso idioma e nossas tradições", disse à AFP a mulher de 34 anos.