A 12 dias da eleição, Trump fica numericamente à frente de Kamala, diz WSJ

No Arizona, Trump tem 50% contra 49% de Harris. A Carolina do Norte também tem Trump com 50%, enquanto Harris está com 48%. Os dois rivais ainda estão empatados com 49% na Geórgia.

Com um empate técnico, tanto Harris quanto Trump estão apostando em comícios nessas regiões para tentar convencer os últimos indecisos. A democrata viajará para atos ao lado do ex-presidente Barack Obama e Bruce Springsteen.

Mas o que a pesquisa do Wall Street Journal ainda revela é que Trump vem aumentando sua popularidade, enquanto Kamala Harris vem sendo um encolhimento de seus números, mesmo que de forma marginal.

Outro que vê sua popularidade aumentar é o candidato à vice-presidente, o senador JD Vance. Sua taxa aumentou de 40% para 45%, enquanto o governador de Minnesota e vice de Kamala, Tim Walz, teve uma ligeira queda, de 46% em agosto para 44% em outubro.

Fascista

Num sinal de que os últimos dias serão de tensão, Kamala Harris acusou Trump de ser "fascista". Num programa de entrevistas da rede CNN, na noite da quarta-feira, a atual vice-presidente alegou que o republicano é "cada vez mais instável e incapaz de servir".