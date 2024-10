Kamala quer que pecha de fascista pegue em Trump a 12 dias da eleição

E você tá ligado nas guerras?

Ontem ficamos sabendo que o ditador da Coreia do Norte enviou tropas para a Rússia. China está fazendo joguinho de guerra em Taiwan. O Bibi Netanyahu de Israel segue na sua empreitada contra o Irã, Gaza, Líbano e todo o resto. E tudo isso há menos de duas semanas das eleições americanas.

O jogo segue empatado

Novas pesquisas nos estados campos de batalha mostram que a disputa segue apertada. E faltam menos de duas semanas. No Arizona, Trump tem 50% contra 49% de Kamala. Na Carolina do Norte está 50 a 48 para Trump. Empate numérico em 49% na Geórgia. Como já escrevemos aqui várias vezes, são esses estados que vão definir as eleições, então as pesquisas estaduais acabam sendo mais importantes que as nacionais. Mas o agregador de hoje está NOT GOOD para Kamala.