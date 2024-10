Comício de Kamala com Springsteen e Obama na Geórgia atrai 20.000 pessoas

Por Jarrett Renshaw e Nandita Bose

CLARKSTON, Geórgia (Reuters) - Milhares de pessoas se reuniram nesta quinta-feira para ouvir a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, no Estado da Geórgia, em um comício repleto de estrelas com a lenda do rock Bruce Springsteen, o artista Tyler Perry e o ex-presidente Barack Obama.

Antes do discurso de Kamala, o diretor de cinema Spike Lee alertou a multidão que ocupava o James R. Hallford Stadium para que não seja "enganada" e induzida a votar em Donald Trump, enquanto Springsteen cantou os lamentos melancólicos "The Promised Land" e "Land of Hope and Dreams".