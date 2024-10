Putin não nega relatos sobre tropas da Coreia do Norte

Mas ele disse que foi o Ocidente que agravou a crise na Ucrânia e afirmou que oficiais e instrutores da Otan estavam diretamente envolvidos na guerra da Ucrânia.

"Sabemos quem está presente lá, de quais países europeus da Otan e como eles realizam esse trabalho", disse Putin.

O chefe do Kremlin mencionou especificamente o artigo 4 do acordo de parceria da Rússia com a Coreia do Norte, que trata da defesa mútua.

"Existe o artigo 4. Nunca tivemos a menor dúvida de que a liderança norte-coreana leva nossos acordos a sério. Mas o que fazemos dentro da estrutura desse artigo é assunto nosso", disse Putin.

Ele disse que o Exército russo estava avançando em todas as seções da frente na Ucrânia e havia encurralado um grande número de tropas ucranianas na região de Kursk.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)