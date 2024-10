Tempestade tropical Trami mata 46 nas Filipinas e pode retornar na próxima semana

MANILA (Reuters) - O número de mortos nas Filipinas em decorrência da tempestade tropical Trami subiu para 46 nesta sexta-feira, com outras 20 pessoas desaparecidas, enquanto as autoridades advertiam que o padrão climático poderia voltar e atingir o país com fortes chuvas e ventos novamente na próxima semana.

Cerca de 240.000 pessoas estavam abrigadas em centros de retirada, 7.510 passageiros estavam presos em portos e 36 voos foram cancelados na sexta-feira, informou o governo. O presidente ordenou que assistência fosse enviada às áreas mais afetadas.

A agência de defesa civil disse que as mortes e os feridos ocorreram por deslizamentos de terra, inundações e outros incidentes relacionados à tempestade, principalmente na região central de Bicol, que foi inundada por chuvas torrenciais.