Kamala discursará nesta 3ª em local de comício de Trump que precedeu invasão do Capitólio

A economia norte-americana tem superado o desempenho do resto do mundo desenvolvido desde a crise da Covid-19, e os mercados de ações atingiram máximas recordes este ano. No entanto, os preços altos de alimentos, serviços públicos e moradia têm afetado os eleitores, que acreditam que a economia está indo na direção errada.

Nesta terça-feira, Trump lançará a última semana de sua campanha com comentários em sua residência em Mar-a-Lago.

Mais tarde, ele visitará uma cidade fortemente hispânica na Pensilvânia, dois dias depois que seu comício no Madison Square Garden, em Nova York, foi criticado por conta de comentários vulgares e racistas de um aliado sobre latinos e porto-riquenhos.

Kamala passou a última semana se apresentando com celebridades de alto nível para tentar atrair eleitores para as urnas. Ela realizou um comício com Bruce Springsteen em Atlanta na quinta-feira e com Beyoncé em Houston na sexta-feira.