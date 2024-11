Trump espalha falsas alegações sobre eleição no estado-chave da Pensilvânia

Por Joseph Tanfani e Andrew Goudsward

FILADÉLFIA (Reuters) - O ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus apoiadores estão espalhando falsas alegações sobre a eleição no estado-chave da Pensilvânia, aumentando assim as preocupações em um local que pode influenciar o resultado da disputa eleitoral. Nesta quinta-feira, Trump intensificou suas alegações infundadas de que investigações sobre formulários suspeitos enviados para registro de eleitores são uma prova de fraude na votação.

Alguns de seus apoiadores alegam supressão a eleitores, por causa de longas filas que se formaram nesta semana para o recebimento de cédulas por correio. Autoridades estaduais e defensores do Estado Democrático de Direito afirmaram que os incidentes mostram que o sistema eleitoral está funcionando a contento. Um juiz estendeu em três dias o prazo para o recebimento de cédulas por correio no Condado de Bucks, ao norte da Filadélfia, após a campanha do ex-presidente ter entrado com um processo, alegando que alguns eleitores foram impedidos de cadastrar seus votos antes do prazo final da terça-feira. Autoridades eleitorais descobriram registros potencialmente fraudulentos em Lancaster e no condado vizinho de York, provocando investigações pelas forças de segurança locais. Não há evidências de que os registros causaram ou causarão votos ilegais. “Isso é um sinal de que as salvaguardas do nosso processo de registro de eleitores estão funcionando”, afirmou nesta semana Al Schmidt, principal autoridade eleitoral do estado. Pesquisas de opinião nacionais e dos estados-chave mostram Trump em uma apertada corrida contra a vice-presidente, a democrata Kamala Harris. O ex-presidente continua alegando falsamente que sua derrota em 2020 para o atual mandatário, Joe Biden, foi resultado de fraude. “Teremos uma grande vitória”, afirmou Trump na quarta-feira a apoiadores no Wisconsin. Perguntado se poderia prever um cenário em que perderia, afirmou: “Se for uma eleição corrupta, pode ser”. As acusações do republicano elevaram os temores de que ele está se preparando para alegar fraude para explicar outra eventual derrota na Pensilvânia. Em postagem nas redes sociais na quinta-feira, ele afirmou: “Pegamos eles TRAPACEANDO FEIO na Pensilvânia”. "É fato que houve milhares de registros eleitorais fraudulentos descartados, e que eleitores foram rejeitados em toda a Pensilvânia", disse a porta-voz do Comitê Nacional Republicano, Claire Zunk. "Estamos lutando para proteger cada voto legal e impedir a interferência eleitoral por parte dos democratas." Uma autoridade da campanha de Kamala afirmou nesta quinta-feira que as acusações de Trump eram um exemplo de como o ex-presidente está tentando “semear dúvidas sobre nossas eleições e instituições, quando ele está com medo de que não consiga vencer”. (Reportagem de Joseph Tanfani na Filadélfia e Andrew Goudsward em Washington, reportagem adicional de Jarrett Renshaw)