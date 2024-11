Coreia do Norte diz que teste recente foi com novo míssil balístico intercontinental Hwasong-19

Por Hyunsu Yim e Josh Smith e Hyun Young Yi

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte flexionou sua força militar com o teste de um novo e enorme míssil balístico intercontinental de combustível sólido, batizado de Hwasong-19, informou a mídia estatal do país nesta sexta-feira, em meio à comoção internacional pelo envio de tropas norte-coreanas para ajudar a Rússia na Ucrânia.

O míssil lançado na quinta-feira voou mais alto do que qualquer outro míssil norte-coreano anterior, de acordo com a Coreia do Norte, na mesma afirmação feita pelos militares da Coreia do Sul e do Japão, que rastrearam seu voo no espaço antes de o míssil cair no oceano entre o Japão e a Rússia.