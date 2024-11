Campanha nos EUA termina como começou, com eleitores focados em imigração e aborto

Embora a amostra seja muito pequena para se chegar a conclusões definitivas, ela fornece uma visão geral de como os norte-americanos podem estar pensando nos últimos dias da campanha.

Para os apoiadores de Trump, a necessidade de conter a imigração ilegal -- um tema central de sua Presidência -- é o motivo número um para votar no republicano, de acordo com os entrevistados. Preocupações econômicas e inflação alta foram frequentemente mencionadas como outras questões que motivaram os apoiadores de Trump, embora a economia dos EUA continue a crescer e a taxa de desemprego permaneça baixa.

"Conheço muitas pessoas que passaram por dificuldades pessoais durante o governo Biden", disse Justin Newhouse, 23 anos, um conservador de Milwaukee.

Para muitos apoiadores de Kamala, sua promessa de proteger o direito ao aborto depois que a Suprema Corte dos EUA anulou a decisão histórica de 1973 que reconhecia o direito constitucional ao procedimento é o motivo mais convincente para votar na vice-presidente democrata. A percepção de que Trump, que frequentemente faz comentários racistas e ofensivos, é um racista também foi frequentemente lembrada.

As entrevistas foram realizadas nos Estados em que se espera que a campanha seja decidida: Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Nevada, Arizona, Michigan e Wisconsin. Aqui está um pouco do que os eleitores tinham a dizer sobre sua escolha:

"AS FRONTEIRAS TÊM SIDO UMA LOUCURA"