Kamala encerra campanha na Filadélfia e Trump em Michigan para eleição acirrada nos EUA

As pesquisas de opinião mostram Trump, 78, e Kamala, 60, praticamente empatados. O vencedor pode não ser conhecido até dias após a votação de terça-feira, embora Trump já tenha sinalizado que tentará lutar contra qualquer derrota, como fez em 2020.

Ambos os candidatos previram a vitória ao convergirem para a Pensilvânia na segunda-feira para pedir aos apoiadores que ainda não votaram que compareçam no dia da eleição. O Estado oferece a maior parcela de votos no Colégio Eleitoral de todos os sete Estados decisivos que deverão determinar o resultado.

Trump também fez campanha na Carolina do Norte e em Michigan no último dia inteiro de campanha e retornaria à sua casa em Palm Beach, na Flórida, para votar e aguardar os resultados da eleição.

Kamala Harris programou cinco paradas de campanha na Pensilvânia, incluindo duas cidades que Trump também visitou, Reading e Pittsburgh.

Ela terminou o dia na Filadélfia com um evento repleto de estrelas na "escadaria Rocky" do Museu de Arte da Filadélfia, local de uma cena famosa do filme "Rocky".

Apesar de contar com o apoio de celebridades de primeira linha, como Lady Gaga e Oprah Winfrey, que animaram o público da Filadélfia antes de Kamala subir ao palco, ela se considerou uma zebra que, assim como Rocky, estava pronta para "escalar até a vitória".