Não é só um 'xis' no nome do presidente: como é cédula de votação nos EUA?

Votos são computados quando passados por máquinas. Elas escaneiam a escolha de votos dos eleitores — semelhante ao que acontece com gabarito de vestibulares no Brasil. Mas há também uma parte contada manualmente.

Voto em papel não passa confiança para toda a população. Uma pesquisa divulgada no dia 1º pela Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostra que 26% dos eleitores têm pouca ou nenhuma confiança na contagem de votos feita nacionalmente.