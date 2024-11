Biden pede que norte-americanos "baixem a temperatura" após vitória eleitoral de Trump

Biden afirmou que a eleição de terça-feira comprovou a integridade do sistema eleitoral dos EUA e disse que presidirá uma transferência ordenada de poder - uma repreensão implícita a Trump, que tentou reverter a derrota em 2020 para Biden e levantou alegações infundadas de fraude também neste ano.

"Perdemos essa batalha. A América dos seus sonhos está pedindo que você volte a se levantar", disse.

Alguns democratas culparam Biden, de 81 anos, pela derrota de Kamala, dizendo que ele não deveria ter tentado a reeleição. Biden desistiu de sua candidatura à reeleição apenas em julho, após um debate desastroso na TV com Trump soar o alarme sobre sua aptidão mental.

A campanha de Trump disse que Biden o convidou para se reunir na Casa Branca em um horário não especificado. Nas próximas semanas, Trump selecionará pessoas para atuar sob sua liderança.

Kamala procurou consolar seus apoiadores na quarta-feira. Como Biden, prometeu ajudar na transição de Trump antes da posse em 20 de janeiro, mas pediu aos democratas que continuem a lutar por aquilo em que acreditam.

Alguns democratas temem que a derrota na eleição presidencial de terça-feira tenha mostrado que seus valores -- com tendência à esquerda, socialmente liberais -- são agora firmemente uma minoria entre os norte-americanos em uma campanha divisiva. Outros estavam frustrados com a liderança do partido, que, segundo eles, perdeu contato com grande parte do eleitorado que queria ajuda para lidar com o aumento do custo de vida.