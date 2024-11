Em reunião à sombra de Trump, líderes europeus pedem defesa mais forte

O relacionamento de Trump com seus pares europeus foi difícil durante grande parte de seu primeiro mandato. Desde então, ele disse que não defenderia aliados europeus a menos que eles gastassem mais em sua própria defesa.

Trump também expressou ceticismo sobre a escala de apoio dos EUA à Ucrânia e propôs tarifas sobre importações que prejudicariam os fabricantes europeus.

Sua eleição é uma nova fonte de ansiedade em um momento em que a Europa já está lutando contra a fraqueza de suas duas maiores potências -- a Alemanha, cujo governo acabou de entrar em colapso, e a França, onde o presidente Emmanuel Macron perdeu a maioria de seu partido no Parlamento.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros líderes falaram sobre a importância de continuar apoiando a Ucrânia contra a Rússia. Os comentários foram claramente direcionados tanto ao presidente eleito do outro lado do Atlântico quanto aos demais europeus presentes no salão.

"É do interesse de todos nós que os autocratas deste mundo recebam uma mensagem muito clara de que não existe o direito da força, que o Estado de Direito é importante", disse.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy afirmou que é muito cedo para prever o rumo que Trump tomaria, mas que ter um forte EUA seria bom para a Europa e vice-versa.