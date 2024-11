De Catanduva e cinquentão: quem é padre que teve fotos íntimas vazadas

Em maio, foi homenageado pela Câmera de Vereadores de Novo Horizonte (SP) e recebeu o diploma "Construtor do Bem". O padre atuou na Paróquia Santa Clara de Assis, em Novo Horizonte, a partir de 2018. Autor do projeto, o vereador Raí Ascêncio (Republicanos) afirmou, na época, que durante o período em que o Padre permaneceu no município, ele se tornou um "pilar fundamental para a comunidade católica local".

O padre defendeu a libertação através do poder divino. Em uma participação recente no podcast religioso Esperança Cast, de Paula disse que a fé move sua vida e destacou a relevância do contato humano e do apoio mútuo, afirmando que "um abraço cura, um bom dia cura. Viver essa fé em comunidade faz toda a diferença, mesmo nos momentos de crise".

Uso da tecnologia

Outro ponto forte de suas declarações foi seu apelo à responsabilidade pessoal no uso das redes sociais e da tecnologia. No podcast, o padre enfatizou a importância de equilibrar o uso da tecnologia, especialmente celulares, na vida cotidiana e espiritual. Ele afirmou: "O problema não está no celular, mas em nós e na forma como o usamos". Segundo ele, a tecnologia pode ser uma "bênção" quando utilizada para aproximar as pessoas de Deus e da fé, mas se torna prejudicial quando leva ao isolamento e à falta de convivência familiar.

Ele também expressou preocupação com o tempo excessivo que crianças e jovens passam no celular. Ele menciona que "tudo que é demais ou de menos nos tira do equilíbrio". "O celular deveria ser uma ferramenta para nos conectar, mas, sem equilíbrio, ele nos desconecta daqueles que estão ao nosso redor."

O que aconteceu

Padre deletou suas redes sociais após o vazamento de fotos íntimas. Nas imagens, ele aparece em selfies reveladoras, algumas ao lado de outros homens e, em outras, segurando uma cerveja, com o pênis à mostra.