Oposição na Alemanha pede que Scholz realize voto de confiança imediatamente

O rompimento ocorreu um dia após a eleição do republicano Donald Trump para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos e pode prejudicar a capacidade da Europa de formar uma resposta unida sobre questões que vão desde possíveis novas tarifas comerciais dos EUA até a guerra da Rússia na Ucrânia e o futuro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Scholz, do Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, disse que demitiu o ministro das Finanças, Christian Lindner, do partido fiscalmente conservador Democratas Livres (FDP) por se opor ao seu plano de suspender novamente o freio da dívida a fim de levantar mais fundos para a Ucrânia e para a economia.

Isso fez com que o FDP se retirasse da coalizão de governo, formada também pelo SPD e pelos Verdes. O chanceler disse que realizará um voto de confiança no Parlamento em janeiro. Ele provavelmente sairá derrotado dessa votação, o que provocaria novas eleições até o final de março -- seis meses antes das eleições originalmente programadas para setembro.

Friedrich Merz, líder da oposição conservadora, que lidera as pesquisas de opinião nacionais, disse que isso é tarde demais e que queria um voto de confiança imediatamente, "no máximo até o início da próxima semana".

As eleições poderiam ocorrer na segunda quinzena de janeiro do próximo ano, disse ele.

"Simplesmente não podemos nos dar ao luxo de ter um governo sem maioria na Alemanha por vários meses, seguido de uma campanha eleitoral por mais alguns meses e depois, possivelmente, várias semanas de negociações de coalizão", disse ele aos repórteres.