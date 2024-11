Empresário é preso por suspeita de golpe de R$ 260 milhões a 10 mil vítimas

Grupo teria se apropriado de valores aplicados por elas na RR Investimentos, empresa na qual Rodrigo Reis é CEO. 10 mil pessoas teriam sido lesadas pelo grupo, com um prejuízo total estimado em R$ 260 milhões.

Após captar os investimentos, o grupo criminoso teria enviado os valores para o exterior, sem o conhecimento das vítimas, por meio de corretoras de criptomoedas. Eles são investigados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, além de exercer a atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização, organização criminosa transnacional e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.

A defesa de Rodrigo Reis alega que não teve acesso à acusação e que não há motivo para a prisão. "Fatos são antigos e Rodrigo sempre se colocou à disposição das autoridades", afirmou o advogado Rafael Faria em nota.

Promessa de 10% de rendimento

Vítimas eram atraídas com promessas de rendimentos mensais de até 10%. A advogada Raquel Chaves, que atende um grupo com mais de 100 pessoas lesadas no golpe, explicou que os investidores eram captados pela empresa por indicação de parentes e amigos que já eram clientes.

Clientes perceberam golpe em 2022. Segundo a advogada, o esquema começou a ruir quando a captação de novos clientes ficou mais difícil. Em março daquele ano, a primeira vítima sinalizou que deixou de receber os rendimentos prometidos. Três meses depois, Raquel conta que teve o maior número de clientes a procurando contra a empresa. Ela reuniu depoimentos e documentos, e os levou à polícia.