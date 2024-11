Sinner divide grupo com Medvedev, Fritz e Minaur em ATP Finals

TURIM, 7 NOV (ANSA) - O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, foi sorteado para o mesmo grupo do russo Daniil Medvedev (quarto no ranking),do americano Taylor Fritz (sexto) e do australiano Alex de Minaur (oitavo) no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada.

O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (7), em Turim, cidade italiana que sedia a competição a partir do próximo domingo (10).

Sinner, Medvedev, Fritz e De Minaur estarão no grupo "Ilie Nastase", que homenageia o ex-tenista romeno vencedor de dois Grand Slams na década de 1970.