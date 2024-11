Taiwan ajudará empresas a se mudarem da China diante de prováveis tarifas de Trump

Empresas taiwanesas investiram bilhões de dólares na China nas últimas quatro décadas, aproveitando os custos historicamente mais baixos, mas o governo de Taiwan, cauteloso com o aumento da pressão de Pequim para aceitar as reivindicações de soberania da China, tem incentivado suas empresas a transferir investimentos para outros lugares.

Em um discurso no Parlamento, Kuo disse que o impacto das tarifas de Trump para empresas taiwanesas que produzem na China seria "bastante grande".

"Assim que possível, ofereceremos ajuda para que as empresas de Taiwan transfiram suas bases de produção", disse, sem fornecer detalhes.

Kuo também foi questionado por parlamentares sobre as preocupações de que Trump possa cancelar subsídios para a TSMC, maior fabricante de chips contratada do mundo, que está investindo 65 bilhões de dólares no Estado norte-americano do Arizona para novas fábricas.

Kuo disse que há um plano de contingência, que inclui ajuda a mais empresas da cadeia de suprimentos a se mudarem para os Estados Unidos.

"É uma tendência da TSMC continuar expandindo seus investimentos nos Estados Unidos", afirmou.