É muito provável que a fome seja iminente no norte de Gaza, dizem especialistas em segurança alimentar

Israel iniciou uma ampla ofensiva militar no norte de Gaza no mês passado. Os Estados Unidos afirmaram que estão observando para garantir que as ações de seu aliado no local mostrem que ele não tem uma "política de fome" no norte.

O Comitê de Revisão da Fome analisa os resultados do monitor global da fome -- padrão reconhecido internacionalmente conhecido como Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC).

O IPC define a fome como quando pelo menos 20% das pessoas em uma área estão sofrendo escassez extrema de alimentos, com pelo menos 30% das crianças gravemente desnutridas e duas pessoas em cada 10.000 morrendo diariamente de fome ou desnutrição e doenças.

O IPC é uma iniciativa que envolve agências da ONU, governos nacionais e grupos de ajuda que estabelece o padrão global de medição de crises alimentares.

O IPC alertou no mês passado que toda a Faixa de Gaza estava em risco de fome, enquanto as principais autoridades da ONU na última semana descreveram o norte da Faixa de Gaza como "apocalíptico" e que todos lá estavam "em risco iminente de morrer de doenças, fome e violência".

A quantidade de ajuda que entra em Gaza despencou para o nível mais baixo em um ano, de acordo com dados da ONU, e a organização tem repetidamente acusado Israel de dificultar e bloquear as tentativas de entrega de ajuda, principalmente ao norte de Gaza.