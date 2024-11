Trump colocou Musk em ligação com Zelensky após vitória, diz jornal

O presidente da Ucrânia ficou tranquilo com o que ouviu do presidente eleito. "Nada do que Zelensky e seus assessores ouviram de Trump e sua equipe foi alarmante ou nos fez sentir que a Ucrânia seria quem pagaria o preço", relatou uma fonte ao Axios.

No dia da vitória, Zelensky parabenizou Trump e ressaltou a aliança entre os países. "Lembro-me do nosso grande encontro com o presidente Trump em setembro, quando discutimos em detalhes a parceria estratégica Ucrânia-EUA, o Plano de Vitória e maneiras de pôr fim à agressão russa contra a Ucrânia", escreveu.

Em mais de uma ocasião, Trump prometeu acabar "rapidamente" com a guerra entre Ucrânia e Rússia. Porém, o republicano nunca detalhou como faria isso.

Musk no governo

Antes de ser eleito o novo presidente dos EUA, Donald Trump havia prometido que Elon Musk seria nomeado para liderar uma auditoria dos gastos do governo. Segundo o republicano, a ideia é implementar uma comissão de eficiência governamental.

Trump também afirmou que Musk concordou em liderar o órgão. Em uma participação em um podcast no dia 19 de agosto, o dono do X contou conversou com o político sobre a possibilidade e disse que estava interessado em coordená-la.