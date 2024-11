Vitória de Trump deve impulsionar sonho de Musk com Marte

Trump lançou o programa Artemis em 2019 durante seu primeiro mandato e foi uma das poucas iniciativas mantidas sob o governo do presidente Joe Biden. Os assessores espaciais do republicano querem renovar um programa que, segundo eles, definhou em sua ausência, disseram as fontes.

Musk, que também é proprietário da Tesla e da startup Neuralink, tem feito da redução da regulamentação governamental e da redução da burocracia outra base fundamental de seu apoio a Trump.

Para o espaço, disseram as fontes, os desejos de desregulamentação de Musk provavelmente desencadearão mudanças na Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), cuja supervisão de lançamentos de foguetes privados frustrou Musk por retardar o desenvolvimento da Starship.

A FAA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com as fontes, a Nasa sob o comando de Trump provavelmente favorecerá contratos espaciais de preço fixo que transfiram maior responsabilidade para as empresas privadas e reduzam os programas de orçamento excessivo que sobrecarregaram a Artemis.

Musk, cujas previsões às vezes se mostraram excessivamente ambiciosas, disse em setembro que a SpaceX pousará a Starship em Marte em 2026 e que uma missão tripulada virá em seguida, dentro de quatro anos. Trump disse em comícios que discutiu essas ideias com Musk.