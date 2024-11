Blinken vai à Europa para discussões sobre guerra na Ucrânia antes do retorno de Trump

Isso inclui aliados europeus com os quais Blinken se reunirá em Bruxelas, mas também outros, como a Coreia do Sul, que pode desempenhar um papel fundamental devido ao seu alarme com o aprofundamento da aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte, disse a autoridade.

A Ucrânia disse na semana passada que havia entrado em conflito com alguns dos cerca de 11.000 soldados norte-coreanos enviados para a região russa de Kursk.

"O trabalho mais importante que eles podem fazer é essencialmente entregar o máximo possível disso aos europeus", disse Anne-Marie Slaughter, presidente-executiva do think tank New America e ex-funcionária do Departamento de Estado.

Os países europeus têm se preparado para uma possível segunda Presidência de Trump, mas estão ansiosos para sinalizar publicamente que trabalharão com o presidente eleito, disse ela.

"(Blinken) pode ser capaz de fazer algumas coisas nos bastidores", disse Slaughter, além de "lembrar aos europeus que eles ainda têm muitos amigos nos Estados Unidos, mesmo que o governo tenha uma visão muito diferente."

Desde a vitória de Trump, os líderes europeus têm procurado influenciá-lo a manter o apoio à Ucrânia, enfatizando publicamente os vínculos da Rússia com a Coreia do Norte, o Irã e a China.